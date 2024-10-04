الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الصحراوي الغربي بمحيط محافظة الجيزة، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة 6 في انقلاب سيارة سوزوكى

البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سوزوكي واصطدامه بالرصيف وانقلاب المركبة اتجاه الفيوم.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وتم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.