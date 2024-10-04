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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سهرة حمراء انتهت بسرقة موظف تحت تهديد السلاح بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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استدرجت فتاة موظف بإحدى الشركات لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي وخلال حضوره وجد عاطل وسائق قاما بسرقته بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

سهرة حمراء وراء سرقة موظف بالإكراه 

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف بإحدى الشركات يفيد بأنه عقب اتفاقه مع فتاة ليل لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي وخلال ذهابه قام شخصين بإيقافه وتهديده بالأسلحة البيضاء واستولوا على هاتفه ومبلغ مالي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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