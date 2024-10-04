تحقيق عاجل في مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث مروري عبارة عن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة الشيخ زايد، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب ورورد تقرير من الطب الشرعي يفيد عدم وجود شبه جنائية وراء وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، كما امرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق مصر – إسكندرية الصحراوي باتجاه القاهرة أسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص وانقلابها بالكيلو 50 اتجاه القاهرة، مما أسفر عن حالة وفاة و6 مصابين.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة، والمصابون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.