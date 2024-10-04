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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسط غارات جوية.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت اليوم الجمعة.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي عباس عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف وثيق لحزب الله المدعوم من إيران.

 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت العلم الإيراني مطار بيروت