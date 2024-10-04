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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يكلف بعقد اجتماع تنسيقي للإسراع بمشروعات قرية غرب سهيل

اجتماع تنسيقي مع
اجتماع تنسيقي مع أهالي قرية غرب سهيل
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعقد اجتماع تنسيقى مع أهالى قرية غرب سهيل  للتغلب على المعوقات والتحديات التى تساهم فى زيادة وتيرة العمل الخاصة بإنهاء أعمال شبكات الصرف الصحى، واستكمال إنشاء محطة المعالجة.

وأثناء الاجتماع الذى حضره محمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، والشركة المنفذة، أكدت المهندسة سوزان متولى بأن الاجتماع قد أسفر عن عرض بعض المقترحات ، والتى سيتم عرضها على محافظ أسوان للتصديق عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

خدمة أكثر من 15 ألف نسمة بالقرية

ولفتت إلى أن الانتهاء من هذه المشروعات سيساهم بشكل مباشر فى خدمة أكثر من 15 ألف نسمة بالقرية، وأيضًا الحركة السياحية الوافدة لهذه القرية ذات الشهرة العالمية .

ويأتي ذلك من أجل الإسراع بمعدلات المشروعات الجارية داخل قرية غرب سهيل، وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والمدرجة ضمن مشروعات المرحلة الثانية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

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