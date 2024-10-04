ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب سيجارة.. دفن جثة مسن مات متفحمًا بـ6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع مسن متفحمًا إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وصرحت بدفن جثته بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، كما انتدبت المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق الذي تبين أن السبب فيه سيجارة مشتعلة أضرمت النيران في محتويات الشقة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

عقب سيجارة يتسبب في وفاة مسن متفحمًا

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع مسن متفحما.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي مسن في عقده التاسع كفيف ويقيم بمفرده، وأنه أثناء شرب سيجارة سقط عقب السيجارة من يده متسببا في حريق المرتبة واشتعال النيران ووفاته خلال ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

سيجارة مشتعلة السبب دفن جثة مسن مات متفحم حريق شقة سكنية بـ6