ردم بركة للمياه ناحية كوبري أسوان الملجم وتشميع 11 محلا ورفع 102 إشغال

تستكمل اللجان المتخصصة تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المرور على مختلف المناطق والقرى لرصد أى شكاوى أو مطالب جماهيرية لسرعة التدخل الفورى معها من أجل تخفيف أى معاناة عن المواطن الأسوانى .

وفى هذا الإطار أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى إلى أنه تم ردم بركة من المياه بعد شفطها في المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم حيث تم إستخدام اللوادر وسيارات النقل الثقيل لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل .

موضحاً بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التعامل السريع مع أى مطالب جماهيرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات العمل العام .

رفع 102 حالة إشغال وتحرير 8 محاضر

وأضاف رئيس المدينة بأنه بالتوازى مع ذلك تم مواصلة شن الحملات الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات ، علاوة على تنفيذ قرارا غلق وتشميع للمحلات المخالفة حيث أسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع 11 محلا بنطاق حى غرب بالسوق السياحى القديم ، بالإضافة إلى رفع 102 حالة إشغال ، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وجهاز حماية المستهلك ، وبمشاركة محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية ، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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