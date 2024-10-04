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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يصل إلى القاهرة ويجتمع مع المدير الرياضي للأهلى خلال ساعات

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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وصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء فترة إجازته التي قضاها في بلاده رفقة أسرته.

وسافر مارسيل كولر إلى سويسرا لقضاء الإجازة التي حصل عليها عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي والتي خاضها أمام الزمالك، الأسبوع الماضي.

وعاد مارسيل كولر صباح اليوم الجمعة إلى القاهرة، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق من أجل الاستعداد لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ويعقد مارسيل كولر اجتماعا مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي ومدير الكرة، الذي تولى المنصب مؤخرًا، من أجل وضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

ومن المقرر، أن يبدأ الفريق الأحمر تدريباته الجماعية، مساء غد السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي لصالح نظيره الزمالك بفضل ركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في الرياض على ملعب المملكة أرينا.

مارسيل كولر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي السوبر المصري