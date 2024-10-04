مناقشة أول رسالة ماجستير بـ"طب أسنان الفيوم"

شَهِدَ الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقائع مناقشة أول رسالة ماجستير في تاريخ كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، لأحد خريجيها، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيسِ الجامعة.

وجاء ذلك بحضور كلٍّ من: أ.د/ لمياء أحمد إبراهيم القائم بأعمال عميد الكلية، ا.د/ نيروز عبد الفتاح محمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د/ خالد إسماعيل حمزة؛ رئيس جامعة الفيوم الأسبق، ا.د كمال غلاب ؛ الأستاذ بكلية الزراعة، د/ علاء العشيري؛ نقيب أطباء الأسنان بالفيوم، بالإضافة إلى لفيفٍ من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وبعض الدارسين.

هذا، ويُعَدُّ الطبيب مصطفى عثمان علي المسجل لدرجة الماجستير بقسم الاستعاضات السنية المثبتة، أول دارسٍ من خريجي الكلية يناقش رسالته كأوَّلِ رسالةٍ في تاريخ الكلية منذ انطلاق مرحلة الدراسات العليا بها، وكانت الرسالة تحت عنوان: "قوة رابط القص الجزئي للسيراميك الهجين المطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد عند معالجة السطح باستخدام البلازما غير الحرارية: دراسة في المختبر".

وقد تكونت لجنة الإشراف من أ.د/ علياء إبراهيم محروس؛ أستاذ ورئيس قسم الاستعاضات السنية المثبتة بكلية طب الأسنان جامعة الفيوم (مشرفًا رئيسًا)، د/ محمود أسامة عبد الغني مدرس بقسم أستاذ الاستعاضات السنية المثبتة بكلية طب الأسنان جامعة الفيوم (مشرفًا مشاركًا).

وتشكَّلَتْ لجنة المناقشة والحكم من كل من السادة: أ.د/ هشام عبد المجيد قطامش؛ الأستاذ بقسم الاستعاضات السنية المثبتة والعميد الاسبق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة (رئيسا ومناقشا) واحد مؤسسي كلية طب الأسنان في الفيوم، أ.د/ علياء إبراهيم محروس (مشرفا ومناقشا) ، و د/ هيثم عمرو محمد عمرو؛ أستاذ مساعد بقسم أستاذ الاستعاضات السنية المثبتة بكلية طب الأسنان جامعة الفيوم (مناقشا). وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024م، بقاعة السيمنار الكلية (المبنى الجديد).

هذا، وبعد انتهاء المناقشة اجتمع السيد أ.د/ عرفه صبري حسن مع السادة أعضاء قسم الاستعاضات السنية المثبتة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وقد هنَّأَ سيادتُهُ الجميع بمناسبة مناقشة أول رسالة ماجستير، مع تدوين أي مقترحات للنهوض بالبحث العلمي بالكلية.

وفي نهاية اللقاء، وجه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الشكر الجزيل لكل من ساهم في بناء الكلية من السادة رؤساء ونواب جامعة الفيوم السابقين وكذلك عمداء الكلية السابقين.