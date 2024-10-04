3 عروض وورشة فنية في اليوم الأخير لمهرجان "القاهرة للمونودراما"

تنطلق فعاليات اليوم الثالث والأخير من الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، بورشة "عمل الممثل" التي تقدمها المخرجة اليونانية Despoina Sarafeidou، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، ️عرض "وجود" من دولة الكويت، في السادسة مساء.

وتواصل ️منصة "الحكواتى" فعالياتها، في السادسة والنصف مساء وتستمر حتى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

أما في السابعة مساء، ت️عرض مونودراما "سمكة" من سلطنة عمان، بمسرح الغد في العجوزة.

وتختتم فعاليات المهرجان بالعرض مونودراما "رحيل" من دولة الأردن، في الثامنة مساء، على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما انطلقت فعاليات دورته السابعة الثلاثاء الماضي وتستمر حتى غدا السبت، الموافق 5 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.