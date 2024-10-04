"CNN": الأمريكيون باشروا بشراء ورق التواليت بكميات كبيرة

أفادت شبكة سي CNN بأن الأمريكيين، وسط إضراب عمال الموانئ، يخشون حدوث مشاكل في عرض بعض المنتجات، وبدأوا في شراء ورق التواليت، على الرغم من أن غالبيته من إنتاج بلادهم وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي عبر مقالة صحفية لها .

وظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في بعض المواد الاستهلاكية والرفوف فارغة حيث ينبغي تواجد ورق التواليت وبدرجة أقل المناشف الورقية.

وأكدت أن أكثر من 90% من ورق التواليت يتم إنتاجه في الولايات المتحدة، بينما يتم استيراد الباقي عن طريق البر من المكسيك وكندا، لذلك لا يمكن أن تؤثر إضرابات الموانئ بأي شكل من الأشكال على توافر هذه المادة على رفوف المحلات التجارية.

يذكر أن القناة التلفزيونية تستشهد بمنشور من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي X، الذي يشير إلى الذعر الذي عاشه الأمريكيون والمقيمون في البلدان الأخرى خلال جائحة فيروس كورونا حيث سارعوا لشراء ورق التواليت والسلع الأساسية الأخرى: في تلك الفترة اختفى ورق التواليت بسرعة من رفوف متجر Walmart المحلي في فيرجينيا".

فى سياق متصل، قالت الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ (ILA) يوم الجمعة إنها أنهت الإضراب وتوصلت إلى اتفاق مؤقت يستمر حتى 15 يناير 2025 ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار قائلا إنه حاسم في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع عواقب إعصار هيلين المدمر.

ووفقا للتقديرات المختلفة هذا الإضراب كان سيكلف الاقتصاد الأمريكي خمسة مليارات دولار يوميا وذكرت وسائل الإعلام أن ذلك قد يؤثر أيضا سلبا على إمدادات المنتجات القابلة للتلف، مثل الموز واللحوم الطازجة.