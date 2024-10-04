غارة إسرائيلية تقطع الطريق بين لبنان وسوريا

قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح الجمعة، قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق سلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض 4 أمتار.

وكان الوزير اللبناني علي حمية قد قال في مؤتمر صحفي الخميس، إن المعبر يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها الأمنية.

وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية عبر أكثر من 300 ألف شخص، الأغلبية العظمى منهم سوريون، من لبنان إلى سوريا خلال الأيام العشرة الماضية للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد.