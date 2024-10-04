لاستقطاب المسلمين.. حملة هاريس: المعاناة في غزة يجب أن تنتهي

ندد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، في اجتماع نظمته جماعة أمريكية سياسية مسلمة، بالدمار "الصاعق والمريع"، في قطاع غزة، قائلًا إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي فورًا"، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستعادة دعم الأمريكيين المسلمين الذين يشعرون بالسخط إزاء الحزب الديمقراطي؛ بسبب دعم إدارة جو بايدن لإسرائيل.

وقال والز في كلمة عبر الفيديو مدتها 3 دقائق خلال اجتماع افتراضي تحت اسم "مليون صوت مسلم: إلى الأمام"، والذي استضافته مجموعة Emgage Action السياسية المسلمة، والتي أعلنت تأييد هاريس في سبتمبر: "هذه الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي الآن".

وبدأ تيم والز كلمته بالقول بالعربية: "السلام عليكم"، وتابع: "أعرف أن ألم هذا المجتمع عميق. قلوبنا مفطورة. هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن".

وأضاف والز أن نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس تركز جهودها على: "ضمان أمن إسرائيل، وعودة المحتجزين إلى منازلهم، وإنهاء المعاناة في غزة الآن، وحصول الفلسطينيين على حقهم في الكرامة، والحرية، وتقرير المصير".

وتعهد والز بأن يواصل البيت الأبيض التنديد بجميع أشكال المشاعر المعادية للإسلام والعرب التي يقودها دونالد ترامب، والالتزام بأن المسلمين يشاركون في هذه الإدارة، ويخدمون جنبًا إلى جنب".

وتحدث والز إلى المجموعة من منزله في مينيسوتا، ولم يتلق أي أسئلة.

وألقى والز كلمته بالتزامن مع إطلاق جماعة "أميركيون عرب يؤيدون هاريس ووالز"، والتي أتت بعد اجتماع مستشار هاريس للأمن القومي فيل جوردون مع قادة مسلمون وعرب، وبشكل منفصل التقى مسؤولون في الإدارة الأميركية مع قادة الأمريكيين من أصل لبناني، لمناقشة جهود الإجلاء من لبنان، بعد سقوط أميركي من أصل لبناني هناك في ضربة إسرائيلية.

وتملك الكتل التصويتية مثل العرب والمسلمين في الولايات المتأرجحة دورًا محوريًا في حسم المنافسة. ففي انتخابات 2020، فاز الرئيس جو بايدن بولاية ميشيجان المتأرجحة، بنحو 154 ألف صوت فقط، فيما تضم الولاية نحو 200 ألف ناخب مسلم مسجل، ما يجعلهم قوة تصويتية مؤثرة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه رغم أن كلمة والز كانت موجزة، إلا أنها تشكل جهدًا من جانب حملة هاريس للتواصل مع الأمريكيين المسلمين، والذي أغضبهم دعم إدارة جو بايدن لإسرائيل، واستهدفهم الجمهوري دونالد ترامب بخطاباته وسياساته، ما وضعهم أمام خيارات صعبة في انتخابات هذا العام.

وأعلنت Emgage Action التي تركز على بناء قوة سياسية للناخبين المسلمين في الولايات المتحدة، دعم هاريس، رغم السخط الشديد بين المسلمين على دعم البيت الأبيض لإسرائيل، التي تشن حربًا على غزة ولبنان.