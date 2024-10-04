جيش الاحتلال يطالب سكان أكثر من 20 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى اليوم الجمعة، إن الجيش أنذر سكان أكثر من 20 بلدة أخرى فى جنوب لبنان بضرورة إخلائها على الفور.

وكان وكيل الأمين العام لعمليات السلام في لبنان جان بيير لاكروا، أكد أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) ما زالت في مواقعها على الرغم من طلب إسرائيل منها الانتقال.

وقال وكيل الأمين العام لعمليات السلام في لبنان - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية إن قوة حفظ السلام توفر حلقة الاتصال الوحيدة بين الجيش اللبناني وإسرائيل.

وأضاف أن قوات حفظ السلام تواصل بذل قصارى جهدها للاضطلاع بتفويضها من مجلس الأمن في ظل ظروف صعبة للغاية، مشددا على أن هناك خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي عواقب جيدة أو سيئة.

يأتي هذا في وقت كان قد طلب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قوات اليونيفيل الاستعداد للتحرك مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات من الحدود في ما يعرف بالخط الأزرق "في أقرب وقت ممكن، حفاظا على سلامتهم".