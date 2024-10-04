الشرقية في أسبوع.. المحافظ يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويفتتح عددا من المشروعات

شهدت محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية، حراكا واسعا وعددا من الاجتماعات للمحافظ المهندس حازم الأشموني لبحث العديد من المشاكل وإزالة المعوقات في جميع القطاعات .

حيث ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي وافق خلال جلسته الأخيرة على مذكرة العرض المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن طلب الهيئة العامة للأبنية التعليميـة الموافقة علـى إضـفاء صفة النفع العام لـ13 مدرسة مؤجرة للسير في إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات اللازمة لأصحابها وذلك تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على مصلحة الطلاب والطالبات.

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بشأن تعديل قرار المحافظ رقم 1243 لسنة 2015 والمتضمن ألا يزيد دخل الأسرة عن 800 جنيه في حال التخصيص لأول مرة على أن يصبح 1200 جنيه ، وكذلك الموافقة على تعديل قرار المحافظ رقم 8702 لسنة 2020 والمتضمن تجديد العقود للأسر الأولى بالرعاية بألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1500 جنيه ليصبح 2000 جنيه ، بالنسبة لتجديد العقود على أن يكون لمدة عامان وذلك بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لتحديد الاستحقاق أو التجديد من عدمه وفي ضوء اهتمام المحافظة بالمواطنين البسطاء وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وحرصاً على زيادة الشريحة المستفيدة من وحدات الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن الموافقات السابقة جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة وذلك في ضوء حرص المحافظة على الاهتمام بالارتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين بالمراكز والمدن والأحياء وتحقيقاً للصالح العام.

كما عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والنقيب محمد جمال يوسف بإدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية ، والمهندس عبد الله محمد جمال الدين ، والمهندس محمود أحمد سعد ربيع من فريق الدعم الفنى والربط الشبكى بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية ، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والمهندسة وئام عبدالحكيم مسئول المناطق الصناعية بإدارة الاستثمار ، وذلك لمناقشة مخرجات المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلبيس .

وأوضح الأشموني أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلبيس ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و وزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والاشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الاستثمار ودعم المستثمرين وسرعة إتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتيه لإدارة المساحة العسكرية حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة مع عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة و التي تتيح إستعراض كافه البيانات الخاصة بالمصانع والاستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية ، وشرح آلية إضافه البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط إدارة الإستثمار بالمحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونياً واستخدام المنظومة الخاصة بالبنيه المعلوماتيه المكانية.

ووجه المحافظ بسرعة تشغيل المنظومة ورفع كافة البيانات بشكل دوري لضمان إستدامة وإستمرارية المنظومة ، مؤكداً أنه سيقوم بنفسه باستخدام حساب خاص به لإستعراض المنظومه بشكل يومي ومباشر على أن يقوم فريق إدارة المساحة العسكريه بإنشاء حسابات وتجهيز بنية العمل الإلكترونية على الأجهزة المختلفة بإدارتي الإستثمار ومركز المعلومات بالديوان العام.

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة وإهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في إستثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وتفقد المهندس حازم الأشموني منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والذي أقامته مؤسسة حياه كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام ديوان عام المحافظة ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وسد إحتياجاتهم من اللحوم وذلك وسط إقبال وتفاعل كبير من المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة والإستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تهدف إلى تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وتابع المحافظ ومرافقوه العمل بالمنفذ الثابت لبيع اللحوم البلدية بسعر 310 جنيها للكيلو واطمأن المحافظ على جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية إحتياجات المواطنين واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن سعر البيع المُعلن وجودة اللحوم المقدمة حيث أعرب المواطنون عن إمتنانهم للمحافظ ولمؤسسة حياه كريمة لتوفير لهم اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة لهم.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عبد العزيز منسق قطاع القناة بمؤسسة حياة كريمة أن المؤسسة قامت بإقامة منفذين لبيع اللحوم البلدية الطازجة بمدينة الزقازيق ، الأول أمام ديوان المحافظة، والثاني في وسط الزقازيق ناحية ميدان عمر أفندي ، مشيراً إلى أن هناك خطة توسعية لتوفير أكثر من منفذ بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وفي نهاية جولته التفقدية أكد محافظ الشرقية جاهزية المحافظة لتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين البسطاء في مختلف القطاعات.

وافتتح الأشموني محطة رفع صرف صحي قرية نزلة العزازي بمركز أبو حماد والمُقامة على مساحة 625 م بطاقة تصميمية 5 الآف م3 / يوم ، وبتكلفة 27 مليون جنيه ، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية لخدمة الأهالي بقرية نزلة العزازي وتقديم مشروعات صرف صحي آمنه ونظيفة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وقدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس جهاز التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة الشرقية شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ( بيارة التجميع – المطرقة المائية – مبنى مولد الديزل – مبنى المخزن – مبنى إداري – غرفة أمن ومراقبة - المهمات الكهروميكانيكة – السور الخارجي) بالإضافة إلى شبكات إنحدار بطول 6.713 كم.

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية ، لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق الإستفادة من المشروع لعدد 3338 ألف نسمة.

كما افتتح محافظ الشرقية لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 212 مليون جنيه وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الخلوة الجديدة والقرى المجاورة لها والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

وأزاح المحافظ ومرافقوه الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بإفتتاح وتشغيل لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم وإطلاق التيار الكهربائي وبدء أعمال التشغيل.

وقال الأشموني "لدينا قيادة رشيدة وحكومة تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وماضيين في إفتتاح مشروعات خدمية جديدة رغم الصعوبات والتحديات لإرضاء المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقدم المهندس جمال صديق رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات لوحة توزيع الكهرباء وتمت الإشارة إلى أن لوحة التوزيع تعمل بجهد 11 ك .ف وتأخذ من محطة محولات الجعفرية ومكونة من 17 خلية و 4 مغذيات دخول و 10 مغذيات خروج للتيار بسعة قواطع 1250 أمبير.

وأضاف رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية أن الهدف من إنشاء لوحة توزيع الكهرباء هو تخفيف الأحمال عن لوحة مركز أبو حماد وتقسيم المغذيات إلى الأحمال المرتفعة ( مغذي الخيس – مغذي السناجرة – مغذي عمريط) بجانب تقديم الخدمة في تمركز الأحمال بالوحدة المحلية بالصوة وإستقرار التغذية ومجابهة زيادة الأحمال بمركز أبو حماد والوحدة المحلية بالصوة.

وأكد محافظ الشرقية أن المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من انقطاع التيار الكهربي.

وعقد الأشموني إجتماعا مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والدكتورة إيمان علي مديرة إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة وذلك للاطمئنان على سير انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتوفير الحلول اللازمة لضمان إنتظام طلاب مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض الملحقين بمدرسة السادات الإبتدائية بالمدينة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وانتظام العملية التعليمية لضمان إنتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بمراجعة المدارس والتأكد من إجراء أعمال الدهان لكافة الفصول المدرسية وإزالة أي ملصقات على الحوائط لإعادة الوجه الجمالي لها وذلك بمعرفة إدارة التعليم الفني بالمديرية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بإيجاد الحلول اللازمة لضمان إنتظام طلاب وطالبات مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بقوة 4 فصول وتضم 101 طالب وطالبه حيث أنها ملحقة بمدرسة السادات الإبتدائية ولتخفيف الكثافة بها.

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