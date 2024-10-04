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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية

انتخابات تونس
انتخابات تونس
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انطلقت عملية الاقتراع بالخارج للانتخابات الرئاسية التونسية  2024 بمركز الاقتراع بسيدني في حدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت أستراليا الموافق ليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

ويُشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج للانتخابات الرئاسية التونسية 2024، التي انطلقت بمركز الاقتراع بسيدني بأستراليا، تستمر إلى غاية الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل يوم 6 أكتوبر 2024.

ومن جانبه، دعا المرشح للانتخابات الرئاسية 2024 قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري بالخارج ويوم الأحد 6 أكتوبر داخل أرض الوطن.

وشدد قيس سعيّد، في خطاب له بمقر حملته الانتخابية، أن هذا الموعد يمثل فرصة حاسمة لتحديد مصير الوطن، معربا عن الفخر بالروح الوطنية للشعب التونسي، ومشيدا بشعار "الشعب يريد"، الذي تجلى في ثورته السابقة.

وقد أشار إلى أن هذا الشعار يتجاوز الحدود، ويمثل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة.

وذكًر أن الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، معربا عن استنكاره للحظات التاريخية التي شهدتها تونس كتلك إبان ثورة 17 ديسمبر 2010 أو يوم 25 يوليو  2021، مشيرا إلى شعارات "الشعب يريد" التي هزت العالم، مؤكدا أن الشعب التونسي يعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة.

وجدد سعيّد دعوته الشعب التونسي للإقبال على صناديق الاقتراع، مؤكدا أن أصوات الناخبين يجب أن تكون قوية ومزلزلة.

كما دعا إلى "العبور نحو التحرير الكامل والتطهير الشامل"، مبرزا أهمية هذه الانتخابات في استكمال الثورة التي بدأها الشعب منذ أكثر من عقد.

 

عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية