الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيصي لجدري القردة

وافقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيصي لمرض جدري القردة وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أن ترخيص الاستخدام الطارئ للاختبار الذي تنتجه شركة Abbott Molecular Inc سيكون حاسما لتوسيع القدرة التشخيصية في البلدان التي زادت فيها الحاجة إلى اختبارات سريعة ودقيقة بشكل كبير بسبب تفشي المرض.

وأكدت أن التشخيص المبكر لمرض الجدري يسمح بالعلاج والرعاية في الوقت المناسب، فضلا عن السيطرة على الفيروس.

وأضاف البيان أن إفريقيا ما زالت تتمتع بقدرة محدودة على إجراء اختبارات لحالات الاشتباه بـجدري القردة.

وأفاد مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض أمس الخميس بأن المنطقة سجلت 866 حالة وفاة منذ بداية العام بسبب المرض الذي أصاب 16 دولة إفريقية.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 14 أغسطس الماضي عن تفشي مرض "جدري القردة" في إفريقيا، واعتبرته حالة طوارئ صحية عالمية.