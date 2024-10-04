«القاهرة الإخبارية»: سقوط قذائف المدفعية مستمر على رفح الفلسطينية

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من خان يونس، إن قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر على مناطق واسعة داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قذائف المدفعية لم تتوقف عن التساقط تجاه مناطق واسعة على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأطراف الغربية لرفح من الجانب الفلسطيني تشهد حركة نشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تعيث فساد في أحياء المدينة مثل مخيم البرازيل والشابورة التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير وواسع، موضحًا أن أصوات الانفجارات الناجمة عن تدمير المربعات السكنية ما زالت مستمرة.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «كان هناك إطلاق نيران من الزوارق الحربية الإسرائيلية على المنطقة الغربية لرفح من الجانب الفلسطيني باتجاه الشريط الساحلي»، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس خلال الساعات الماضية.