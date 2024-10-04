محلل سياسي: شهية الاحتلال مفتوحة للقتل والتدمير

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن التصعيد الحادث الآن في المنطقة يفتح أبواب واسعة حول احتمالات الاستمرار في هذه الحرب المستعرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شهية القتل منفتحة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأن استمرار إسرائيل بهذه الحرب هي مسألة انتحار سياسي.

وأضاف «التلولي»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال بدأ سلسلة جرائمه من غزة، ولم يخرج القطاع إلى الآن من دائرة الحرب بل تتصاعد وتيرتها، مؤكدًا أن حكومة الاحتلال تمارس نفس أساليب وطرق التي انتهجتها على غزة في العدوان والقتل والتدمير على جنوب لبنان.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أن الاحتلال مستمر في تلك الحرب بغض النظر عن تداعياتها ونتائجها ليثبت للشارع الإسرائيلي وللعالم أنه قادر على خوض حرب على عده جبهات، وهذا ما عبر عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عندما قال نخوض حرب في 7 جبهات في مرات عديدة.