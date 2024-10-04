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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن صحة عامل أصيب في حادث سير بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن صحة عامل أصيب في حادث سير، أصابته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث عقب ضبطه وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة إذا ما كان متعاطي للمواد المخدة من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالجيزة، مفادها وقوع حادث سير وإصابة شخص، بالانتقال والفحص تبين إصابة عامل بجروح وكسور، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

دفعت الأجهزة المختصة بعربة إسعاف وجري نقل المصاب للمستشفى العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

كان يعبر الطريق النيابة تستعلم صحة عامل أصيب سير بـ6