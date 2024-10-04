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الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

استقرار الدولار
استقرار الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم الدمعة إجازة البنوك الأسبوعية وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار إلى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع .

وبلع سعر صرف الدولار اليوم  في بنك قناة السويس 48.21 جنيه للشراء و48.31  جنيه للبيع .

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

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