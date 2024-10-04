استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 08:51 ص

استقر سعر الدولار اليوم الدمعة إجازة البنوك الأسبوعية وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار إلى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع .

وبلع سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .