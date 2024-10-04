فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق في خان يونس، ودير البلح في قطاع غزة، وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك 3 شهداء، وعدد من المصابين جراء قصف استهدف منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي خان يونس، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلا يعود إلى عائلة "أبو جزر" في منطقة معن شرق المدينة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41.788 مواطنا، وإصابة 96،794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.