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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما اندلعت حرائق بعد إلقاء طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل حارقة على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة عنبتا شرق طولكرم بعدد من آليات الاحتلال، وتحديدًا الشارع الرئيسي والجبل الجنوبي، ومحيط المنتزه والبلدية والمقبرة الشمالية وشارع المدارس وطريق السهل، وحارة الشامية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل 18 شخصًا.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، التحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. 

فلسطين 3 شهداء جرحى قصف اسرائيلي استهداف منزل دير البلح وسط قطاع غزة