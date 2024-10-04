إعلام عبري: دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك دوي لصفارات الإنذار شمالي إسرائيل، تحسبا لتسلل طائرات مسيرة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي، نفذ قصفا غير مسبوق بالبوارج البحرية، وأصوات الانفجارات تتردد في بيروت والضاحية.

ومنذ قليل، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان بالضاحية الجنوبية إخلاء مباني سكنية في حي "حدث"، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقال إعلام عبري، أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين.

جدد الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شن 11 ضربة متتالية على الضاحية في الساعات الأولى من صباح اليوم.