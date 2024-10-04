بايدن: أعتقد أننا سوف نتجنب اندلاع حرب شاملة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتجنب حرب شاملة، جاء ذلك خلال كلمه له.

شهدت منطقة الشرق الأوسط، توترات خطيرة وتصعيد يزيد من اشتعال الجبهات، حيث يتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي الاستهدافات، كما أطلقت طهران عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأوضحت طهران، أنها أجلت ردها على مقتل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، بناء على طلب من أمريكا وأوروبا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الجيش الإسرائيلي 11 ضربة متتالية استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 37 شهيدًا و151 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الـ24 الساعة الماضية.