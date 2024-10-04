الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي بحماس في طولكرم زاهي ياسر عوفي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل زاهي ياسر عوفي القيادي بحركة حماس في طولكرم، خلال الهجوم.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل 18 شخصًا.

وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، التحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل بلدة حزما، شمال شرق القدس، ومنعت المواطنين من دخول البلدة أو الخروج منها، ما تسبب بأزمات سير.