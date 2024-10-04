تعرف على نصوص صلاة القديس فرنسيس الأسيزي في ذكراه

ألف القديس فرنسيس الآسيزي صلاة التسبيح الخاصه به على جبل "La Verna" في شهر سبتمبر من عام 1224، عندما كان يصلي.

انفتحت السماء فوق فرنسيس ونزل اليه المسيح المصلوب وفق العقيده المسيحيه معطيًا له جروحاته الخمسة فحملها حتى وفاته سنة 1226.

حررت الصلاة على مخطوط رقيق، إشتمل أيضًا على البركة التي منحها القديس فرنسيس للأخ "ليو" يُحتفظ اليوم بالمخطوط والكتابات كذخيرة في بازيليكا القديس فرنسيس في أسيزي وهي كالتالي:

(1) قدوس أنت، أيها، الإله الأوحد، الذي يصنع المعجزات. (2) أنت القوي، أنت العظيم، أنت العِليُّ، أنت الكلي القدرة، أنت الآب القدوس، ملك السماء والأرض. (3) أنت الثالوث والوحدة، الرب، إله الآلهة، أنت الصّلاح، كل الصّلاح، الصّلاح الأسمى، الرب الإله الحي والحق.

(4) أنت الحُبُّ والمحبة، أنت الحكمة، أنت التواضع، أنت الصبر، أنت الجمال، أنت الحلم، أنت الطمأنينة، أنت السكون أنت السعادة والفرح، أنت رجاؤنا، أنت العدل والاعتدال، أنت كل ثروتنا بالقدر الكافي.

(5) أنت الجمال، أنت الحِلم، أنت الحامي، أنت الحارس والنّصير، أنت القوة، أنت الملجأ. (6) أنت رجاؤنا، أنت إيماننا، أنت محبتنا، أنت كل عذوبتنا، أنت حياتنا الأبدية، أيها الرب العظيم والعجيب، الإله الكلي القدرة، والمخلص الرحيم.