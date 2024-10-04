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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. قصف غير مسبوق بالبوارج البحرية الإسرائيلية وانفجارات في بيروت والضاحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، نفذ قصفا غير مسبوق بالبوارج البحرية، وأصوات الانفجارات تتردد في بيروت والضاحية.

ومنذ قليل، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان بالضاحية الجنوبية إخلاء مباني سكنية  في حي "حدث"، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقال إعلام عبري، أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين.

جدد الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شن 11 ضربة متتالية على الضاحية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

لبنان قصف بالبوارج البحرية انفجارات في بيروت والضاحية الجيش الإسرائيلي