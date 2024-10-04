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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام لبناني: القصف الإسرائيلي طال محيط مستشفى سانت تيريز في ضاحية بيروت الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي طال محيط مستشفى سانت تيريز في ضاحية بيروت الجنوبية.

ومنذ قليل، طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان بالضاحية الجنوبية إخلاء مباني سكنية  في حي "حدث"، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقال إعلام عبري، أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين.

جدد الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شن 11 ضربة متتالية على الضاحية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا مجددا منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ‏بصلية صاروخية.

إعلام لبناني استهداف محيط مستشفى سانت تيريز ضاحية بيروت الجنوبية