أهالي قرية السلطان حسن بالمنيا يعانون من عدم وجود صرف صحي

يعاني أهالي قرية السلطان حسن غروب مركز أبو قرقاص جنوب المنيا من عدم وجود صرف صحي بالقرية؛ مما يسبب المعاناة لسكان القرية بسبب تسرب المياة وانتشار الحشرات حول تجمعات المياة فى ظل ارتفاع تكاليف عربات الكسح.

ويقول الحاج محمد من أهالي القرية: "إننا نعاني من ارتفاع أسعار جرارات كسح الطرنشات وخزانات الصرف الصحى فهى تفوق قدراتنا والمياه تسببت فى ظهور نشع فى معظم منازل القرية، بالإضافة إلى استغلال أصحاب جرارات كسح خزانات الصرف "الطرنشات" مطالبا المسؤلين بالاستجابة لهم وتوصيل الصرف الصحى للقرية.

واشتكى الحاج إبراهيم من عدم وجود صرف صحي بالمنطقة مما يعرض الأهالي خطر الإصابة بالأمراض، وأضاف: "نحن نعاني من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها عدم وجود شبكة صرف صحي حتى هذه اللحظة، ما يؤدي إلى انتشار مياه الصرف بالشوارع، ويضطر الأهالي لعمل بدائل غير صحية.

وأكد أن عدم وجود صرف صحي بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي، واختلاطها بتراكمات القمامة، ما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي، كما أن عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحدث شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.