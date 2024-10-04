لمساومة أهله.. مقتل ممرض وتقطيع جثته وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

شهدت منطقة الزاوية الحمراء، جريمة قتل ممرض وتقطيع جثته، وإلقائها في مناطق متفرقة بالزاوية الحمراء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد اختفاء ممرض، ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين، أن شابين استدرجاه لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفى فى أيديهما وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.