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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان الضاحية الجنوبية بإخلاء مباني في حي حدث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان بالضاحية الجنوبية إخلاء مباني سكنية  في حي "حدث"، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

ومنذ قليل، قال إعلام عبري، أن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين.

جدد الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شن 11 ضربة إسرائيلية متتالية على الضاحية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه قصفوا مجددا منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ‏بصلية صاروخية.

الجيش الإسرائيلي إخلاء مباني في حي حدث سكان الضاحية الجنوبية