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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي شائعات جماعة الاخوان الإرهابية القبض على مواطن دون وجه حق

مصدر أمني
مصدر أمني
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيام قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين بالجيزة بإقتحام منزله والتعدى على أنجاله والإستيلاء على متعلقاته.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 الجارى تم ضبط نجل ناشر مقطع الفيديو بناءً عن إذن صادر من النيابة العامة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض).. وتم إتخاذ كافة الإجراءات فى الإطار القانونى وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق "مازال قيد الحبس".. وأن ناشر مقطع الفيديو (أحد العناصر الجنائية سبق إتهامه فى قضية سرقة) ويأتى نشره مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.
ويأتى ذلك ضمن نهج الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق من خلال تبنى إدعاءات العناصر الجنائية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

مواقع التواصل الاجتماعي لجماعة الإخوان الإرهابية فيديو البدرشين بالجيزة