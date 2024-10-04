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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. مدير الطيران المدني في مطار رفيق الحريري ينفي استهداف محيط مطار بيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مدير الطيران المدني في مطار رفيق الحريري استهداف محيط مطار بيروت، وأكد أن المطار يعمل بشكل طبيعي، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة وقعت بالقرب من مطار بيروت، وأن هناك 11 ضربة إسرائيلية متتالية استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، أن وزارة النقل اللبنانية أعلنت عن ضربة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج محيط مطار بيروت.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 37 شهيدًا و151 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الـ24 الساعة الماضية.

لبنان مدير الطيران المدني مطار رفيق الحريري استهداف محيط مطار بيروت