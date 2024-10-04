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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القناة 14 الإسرائيلية: هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم على بيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت القناة 14 الإسرائيلية، أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بيروت ، كانت بغرض استهداف هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصرالله.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك نحو 37 شهيدًا و151 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، ان وزارة النقل اللبنانية أعلنت عن ضربة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج محيط مطار بيروت.

وتحدث إعلام لبناني، عن استهداف مخزن أسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء غارة جوية شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. 

القناة 14 الإسرائيلية هاشم صفي الدين الهجوم على بيروت