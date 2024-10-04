الصحة اللبنانية: 37 شهيدا و151 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 37 شهيدًا و151 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، منذ قليل، أن وزارة النقل اللبنانية أعلنت عن ضربة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج محيط مطار بيروت.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة وقعت بالقرب من مطار بيروت، وأن هناك 11 ضربة إسرائيلية متتالية استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

قالت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 5 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن قصفا مدفعيا استهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان.