وزارة النقل اللبنانية: ضربة إسرائيلية خارج محيط مطار بيروت

أعلنت وزارة النقل اللبنانية، اليوم الجمعة، أن هناك ضربة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج محيط مطار بيروت.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة وقعت بالقرب من مطار بيروت، وأن هناك 11 ضربة إسرائيلية متتالية استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 5 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن قصفا مدفعيا استهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصد لمحاولات التقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، واستهداف حشود العدو الإسرائيلي في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية الصامدة.