مرموش يواصل التألق ويقود آينتراخت فرانكفورت لاكتساح بشكتاش في الدوري الأوروبي

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني لاكتساح بشكتاش التركي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب بشكتاش بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي.

مرموش يواصل التألق مع آينتراخت فرانكفورت

تواجد عمر مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي أمام بشكتاش، وخاض المباراة كاملة من بدايتها حتى الدقيقة 63، وسجل هدف فريقه الأول، وأهدر انفرادًا تامًا بحارس المنافس في نهاية الشوط الأول.

افتتح مرموش التهديف في اللقاء، ووضع آينتراخت فرانكفورت في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19، بعدما كان سببًا في احتسابها.

وأضاف إيريك إيبيمبي الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يهدر المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء لصالح بشكتاش في الدقيقة 27، تصدى لها الحارس كاوا سانتوس زميل مرموش.

وبهذا الهدف، أسهم عمر مرموش بأكثر من 50% (12 هدفًا) من أهداف آينتراخت فرانكفورت التي تبلغ 20 هدفًا حتى الآن هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، استمر بشكتاش في الضغط الهجومي على ضيفه، لكن عزز أنسجار كناوف تقدم رفاق مرموش بهدف ثالث في الدقيقة 82، قبل أن يقلص آرثر ماسوكو الفارق للفريق التركي بهدف في الدقيقة 90+3، ليقود مرموش آينتراخت فرانكفورت للفوز على بشكتاش على ملعبه بنتيجة 3-1.

ويقدم مرموش مستوى مميزًا مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، حيث يعد هدافًا لفريقه حتى الآن في جميع البطولات، بالإضافة إلى أنه هدافًا للدوري الألماني.