لبنان.. تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بتجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام لبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 5 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن قصفا مدفعيا استهدف مدينة الخيام في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصد لمحاولات التقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، واستهداف حشود العدو الإسرائيلي في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية الصامدة.

كما شن هجوم على منطقة الثغرة وخلة الخنافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية ‏صاروخية.