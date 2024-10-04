المدير الرياضي للأهلي: كولر لا يتحكم في نظام النادي وتم إبلاغه بقرار تعييني

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن لديه بعض الملاحظات على اللائحة القديمة وسوف يتم إخطار اللاعبين بها ومناقشتهم في هذه الأمور وهذا حقهم، مشيرًا إلى أن اللائحة ليست معلنة مطلقا، وكل ما تم تداوله مؤخرًا غير صحيح مطلقا.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: عندما أضع اللائحة سوف أقوم بابلاغ اللاعبين ويتم مناقشتها لأنه سوف يتم تطبيقها عليهم، وكل الأرقام التي انتشرت غير صحيحة، ولاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم والسهر يكون في حدود، وكل لاعب يلتزم تمامًا، وسوف يتم ابلاغ اللاعبين بشكل رسمي بأي شئ".

وأضاف: حتى الآن لم أجلس مع اللاعبين، وهدفي وضع نظام من أجل الصالح العام، كولر سيصل فجر السبت وسوف أجلس معه أنا والكابتن محمود الخطيب".

وزاد: "كل ما يقال عن وجود أزمة في المنصب مع مارسيل كولر غير صحيح، كولر هو المدير الفني ولا يتحكم في نظام النادي بشكل عام، لأن رئيس النادي والمشرف العام هو المتحكم في الكرة ويتحكم في سياسة النادي، وكولر تم إبلاغه قبل أن يتم اصدار القرار بشكل رسمي".

وأكمل: قد يكون خسارة السوبر عجل بقرار تعييني، ولكن الاهلي لا يتخذ قرار بناء على نتيجة مباراة، كان هناك نية مسبقة لتعيين المدير الرياضي والخطيب كان يدرس بعض الأسماء ويفاضل بينها، واختار الوقت المناسب لإعلان تعييني في المنصب".

محمد رمضان: سأتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي



قال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق على المهام التي سأقوم بها، والتي تخص التعاقدات وتطبيق اللوائح بالكامل على فريق الكرة، مشيرًا إلى أن مدير الكرة يتواجد على مقاعد البدلاء، لكن لو وصلنا للنظام المطلوب فلا يهم الجلوس على الدكة من عدمه وحال الوصول لنظام معين ونجاحه، فلا أهمية قصوى لوجودي على الدكة بجواره، هناك نظام معين في رأسي سوف اتفق مع اللاعبين عليه، وحال النجاح في فرضه فلا أهمية للتواجد على الدكة".

وأضاف: في تفكيري بالطبع وجود مساعدين معي، لكن الهدف الاول تخطي المرحلة الأولى، والهدف بالنسبة لي وضع نظام متفق عليه، ثم تمهيد الطريق لوجود مساعدين مميزين، وأفضل بالطبع وجود مراحل سنية شابة، وهذا ما نعتاد عليه في النادي الأهلي.

وأكمل: التعامل مع اللاعبين في الغرف المغلقة فقط، ولا يجوز الاساءة لأي لاعب مطلقا، ولن أسمح بالاساءة لأحد في الاعلام، والحديث مع أي عنصر داخل الفريق يكون في الغرف المغلقة، اعمل من أجل كيان النادي الأهلي فقط، وكل واحد موجود في النادي يجب أن يقدر قيمة النادي، والأهلي صاحب فضل علي أي لاعب، وأنا شخصيًا بعدما انتقلت لصفوفه من الترسانة".

وزاد: أي لاعب عليه أن يقدر قيمة النادي الأهلي، وهذا اللاعب يجب أن يقدر تواجده في النادي، حتى يحقق الاستمرارية.