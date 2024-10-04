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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد خطوبتها.. آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها «قلبي ارتاح» (فيديو)

آية عبد الله
آية عبد الله
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طرحت الفنانة آية عبد الله أول أغنية لها بعد احتفالها مؤخرًا بخطوبتها وتحمل اسم «قلبي ارتاح».

أغنية «قلبي ارتاح» طرحتها آية على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات حسان الرفاعي، وألحان، كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، وفيديو "ارت جلاكسي".

ويقول مطلع الأغنية: "قلبي خلاص ارتاح لقلبك ياللي مفيش في الدنيا زيك ده انت ليا وقلبي ملكك وجودك ده أمان..".

يشار إلى أن آية عبدالله طرحت مؤخرًا عددًا من الأغاني على طريقة السينجل منها: سمعني كمان، وأغنية عم، المغرور عبر قناتها على يوتيوب.

 

 

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