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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخارجية تتابع ملابسات حادث مصرع مصريين فى حادث إطلاق نار بالمكسيك

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية
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تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ملابسات حادث إطلاق النار فى المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين. 

وصرح السفير/ تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية فى المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.

 وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم اسرهم الصبر والسلوان.

وزارة الخارجية والهجرة إطلاق نار بالمكسيك مصرع مواطنين