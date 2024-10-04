محمد رمضان: هناك صلاحيات خاصة بمنصبي لسرعة حسم ملف الصفقات

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع بعد توليه المسئولية، مشيرًا إلى أنه جاء في ظرف صعبة، لكن الفريق بقيادة المدير الفني مارسيل كولر يحقق نتائج طيبة هي الأفضل في أخر عشرين عامًا، مؤكدا أنه لا يريد أن يبخس حق أحد في تلك النتائج المميزة التي تحققت على مدار العامين الماضيين.

وقال محمد رمضان عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: المدير الرياضي موجود في أوروبا من عشرات السنين، يختلف فقط المواصفات والصلاحيات في الأندية، والفرق الكبرى التي تسعى للفوز بالبطولات، يكون الهدف تتويج بالالقاب على الاستثمار، ولكن في بعض الفرق المتوسطة يكون هدفها الاستثمار فقط، والفرق الكبرى دائمًا لا تقوم بتصعيد ناشئين كثيرين".

وأضاف: الأهلي قرر أن يكون المدير الرياضي مشرفا على لجنة الاسكاوتنج والتعاقدات، وعند التعاقد مع لاعب جديد، سيكون هدفنا حسم ضمه بشكل سريع بدلا من العودة للجنة التخطيط، الهدف هو سهولة حسم ملف الصفقات بشكل سريعًا بمجرد الاتفاق مع مارسيل كولر، ويتم ابلاغ مدير التعاقدات من أجل إنهاء الصفقات.

وواصل: "كان هناك بعض الأمور مع الكابتن الخطيب، تم منح بعض الصلاحيات لي من أجل سرعة حسم الملفات، بالنسبة لقطاع الناشئين سوف يتم الاتجاه إليها لتكون تحت مظلة المدير الرياضي ولكن بعد سنة أو سنتين.

وتابع محمد رمضان: لجنة الاسكاوتنج سوف ترشح اللاعب للجهاز الفني، ويتم التشاور مع كولر، وسنقوم بالتنفيذ فورًا، بدلا من تعطل اي شئ كما كان يحدث سابقا، في المرحلة الحالية لن نجري أي تعديلات على التعاقدات أو الاسكاوتنج، لكن الفترة القادمة لا نعرف ما سيحدث.

وأكمل: كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين، المشاعر في العمل تضر كثيرًا، ملتزمين باللوائح وتطبيقها، واللائحة يتم منحها اللاعبين ويتم المناقشة معهم تخص الثواب والعقاب وهي أمور ليست معلنة".