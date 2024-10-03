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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه البحيرة: إصلاح خط مياه مغذي لقرية زاوية صقر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الخميس الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر 630 مم، المغذي لمجلس قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، وعودة المياه الي جميع المناطق المتأثرة.

كانت الشركة قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن حدوث كسر مفاجئ في خط المياه المذكور، مما استدعى التدخل الفوري.

وقامت فرق الصيانة بالتوجه إلى موقع الكسر فور الإبلاغ عنه، وتم التعامل مع الوضع بسرعة وكفاءة لضمان الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت قياسي، وذلك لتقليل تأثير الانقطاع على أهالي القرى المتأثرة.

وقدمت الشركة الشكر لفرق الصيانة على جهودهم الكبيرة التي أدت إلى عودة المياه بشكل سريع، مع الالتزام التام بخدمة المواطنين.

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