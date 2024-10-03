القاهرة الإخبارية: ترسانة أسلحة حزب الله وإسرائيل تشعل الساحة اللبنانية

عرضت الإعلامية «أميمة تمام» عرضاً تفصيلياً على شاشة قناة القاهرة الإخبارية عن القتال بين حزب الله والاحتلال بعنوان : «ترسانة أسلحة حزب الله وإسرائيل تشعل الساحة اللبنانية».

وقالت: «مع اشتعال القتال على جانبي الحدود بين كلا من لبنان وإسرائيل، تغيرت تماما قواعد الاشتباك، وصارت أقرب ما تكون إلى حرب مفتوحة، فالطائرات الإسرائيلية لا تكف عن الإغارة على المدن والبلدات اللبنانية، وبدءت عملية برية على الحدود، فيما يرد حزب الله بعشرات الصواريخ على مدن إسرائيل»

وأضافت: «بعد أيام قليلة لاغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بدءت إسرائيل في مرحلة جديدة خطرة للغاية من صراعها المتصاعد مع حزب الله، وذلك من خلال القيام بأول غزو بري للبنان، منذ عام 2006، ونشر خمسة ألوية على الحدود مع لبنان، بعد القيام بعمليات الاستطلاع، ونشر مهندسين لتنفيذ مهام مثل اختراق الحواجز».

وتابعت: «بعد ساعات من التوغل البري، تمكن قوات حزب الله من قتل 8 عسكريين إسرائيليين، فيما أعلنت تل أبيب عن رصد قرابة 100 صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل، وقال جيش الاحتلال إنه دمر أكثر من 150 موقع لحزب الله من خلال الغارات الجوية»