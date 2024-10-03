فيديو.. "14 شهيدًا في غارة إسرائيلية على مقهى بمخيم طولكرم"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، أن قصفًا شنه الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم أسفر عن مقتل 14 شخصًا.

من موقع القصف في مخيم طولكرم pic.twitter.com/oGrOEb3DBP — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) October 3، 2024

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات إسرائيلية شنت غارة على أحد المقاهي الشعبية في مخيم طولكرم الواقع شمال الضفة الغربية.

وفقًا للتقارير، استهدف القصف مقهى في حارة الحمام داخل المخيم، بينما كان عدد من المواطنين يتواجدون فيه. تم قصف المكان بصاروخ واحد على الأقل، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والشهداء إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "إكس"، مقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في الموقع المستهدف.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أنه نفذ غارة جوية في مدينة طولكرم بالتنسيق مع جهاز الشاباك، وأوضح أن طائرة مقاتلة استهدفت منطقة معينة داخل المدينة.