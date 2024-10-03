مدير العناية الطبية اللبناني لـ"القاهرة الإخبارية": بيروت تحترق في ظل صمت المجتمع الدولي

قال جوزيف حلو، مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية، إن القطاع الصحي في البلاد صامد في وجه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا، على أنّ الجيش الأبيض مر بأزمات كبيرة من كورونا إلى انفجار بيروت إلى الآن.

وأضاف «حلو»، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العدوان الذي ينفذه الاحتلال الإسرتئيلي زاد بشكل مرعب، مشيرًا، إلى أنّ بيروت تحترق في ظل صمت المجتمع الدولي.

وتابع، أنّ منظمة الصحة العالمية لم تقدر أن توفر الأدوية للجرحى اللبنانيين، موجها الشكر لكل الدول العربية التي قدمت مساعدات لبلاده، كما وجه الشكر لمصر والكويت والإمارات والعراق والأردن وإيران.

ولفت «حلو»، إلى أن كل وزراء الصحة العرب تحدثوا مع وزير الصحة اللبناني من أجل وصول المساعدات الطبية، مؤكدًا، أنّ الوضع الصحي في بلاده تحت السيطرة، رغم امتلاء المستشفيات بالعاصمة بيروت بالجرحى، ونقل الجرحى لمستشفيات في جبل لبنان والشمال.

