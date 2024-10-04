مصرع رضيعة سقطت من أعلى سرير خلال نومها في الدقهلية

لقيت طفلة رضيعة بقرية بانوب مركز نبروه محافظة الدقهلية مصرعها؛ إثر سقوطها عن طريق الخطأ من على سرير على الأرض في منزلها، وجرى نقلها إلى مستشفى نبروه المركزي لمحاولة إنقاذها إلا أنها توفيت بعد وصولها متأثرة بإصابتها بنزيف حاد فى المخ.

مصرع رضيعة بعد سقوطها من على السرير

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة نبروة، من مستشفى نبروه المركزي بمصرع طفلة رضيعة ادعاء سقوطها من أعلى سرير على الأرض بقرية بانوب دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث نبروة بقيادة الرائد محمدصادث، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بالفحص تبين وصول الطفلة "لينا تامر عبدالحميد، عمرها عام ونصف"، ادعاء سقوطها عن طريق الخطأ من أعلى سرير بالمنزل.

جرى عمل انعاش قلبي رئوي والحاله لم تستجيب وتوفيت متاثرة بإصابتها بنزيف حاد فى المخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.