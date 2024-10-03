بنزيما وعوار يقودان اتحاد جدة للفوز على الأخدود بالدوري السعودي

تخطى فريق اتحاد جدة عقبة مضيفه الأخدود بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ظل محاولات عديدة من لاعبي اتحاد جدة لهز شباك الأخدود.

مباراة اتحاد جدة ضد الأخدود

في الشوط الثاني، قص المخضرم الفرنسي كريم بنزيما شريط أهداف اللقاء، بهدف في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة موسى ديابي.

وأضاف الجزائري حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 89، بعد أكثر من تمريرة بين لاعبي الاتحاد، قبل أن يقلص صالح العباس الفارق لصالح الأخدود بهدف في الدقيقة 90+5.

كان اتحاد جدة فاز على الخليج برباعية مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، ليواصل تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 15 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.