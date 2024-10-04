ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن قافلة «بداية».. الكشف بالمجان على 182 مواطنًا بقرية الريد شمال سيناء

القافلة الطبية المجانية
القافلة الطبية المجانية "بداية" بمدينة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن توقيع الكشف الطبي على عدد 182 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية الريد، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية".

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات الدكتور أحمد بدر باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقرى والتجمعات بوسط سيناء.

وَأوضح أن القافلة ضمت التخصصات الطبية التالية:

- الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال - النساء والولادة - أنف وأذن

وأشار الدكتور أحمد حسانين. منسق عام القوافل عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.

القافلة الطبية المجانية الجراحة العامة أمراض الباطنة مبادرة رئيس الجمهورية مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء مبادرة بداية