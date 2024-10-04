ضمن قافلة «بداية».. الكشف بالمجان على 182 مواطنًا بقرية الريد شمال سيناء

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن توقيع الكشف الطبي على عدد 182 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية الريد، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية".

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات الدكتور أحمد بدر باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقرى والتجمعات بوسط سيناء.

وَأوضح أن القافلة ضمت التخصصات الطبية التالية:

- الجراحة العامة- أمراض الباطنة- طب الأطفال - النساء والولادة - أنف وأذن

وأشار الدكتور أحمد حسانين. منسق عام القوافل عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.